Mercedes-Benz, cambiare nella crisi per seminare bene

Se dalla pandemia possiamo trarre qualche beneficio, è dal cambio di strategie e prospettive che lʼemergenza ci ha costretti a fare. Sono in tanti ad aver sottolineato questʼaspetto, il covid ci insegna a cambiare lʼorganizzazione sanitaria, la cura dellʼambiente, i nostri livelli di responsabilità e disciplina . Vale per i singoli e vale per le aziende, come dimostra Mercedes-Benz , che in questo terribile 2020 è riuscita a cavarne qualcosa di buono.

In un anno drammatico per i consumi in ogni settore, Mercedes-Benz Cars e Vans è riuscita in Italia ad aumentare le proprie quote di mercato. I volumi diminuiscono certo, per tutti, ma si mettono le basi per rafforzare la propria clientela. La Casa della Stella ha consegnato agli italiani 44.000 automobili e 9.500 veicoli commerciali tra gennaio e la prima metà di dicembre, in entrambi i settori ha perso meno di quanto abbia fatto il mercato nel suo intero. Addirittura cʼè chi cresce, come Smart, passata integralmente allʼelettrico, che ha venduto oltre 4.000 unità da gennaio a metà dicembre, contro le 2.972 unità del 2019.

Lʼoffensiva nei segmenti della trazione elettrica e Plug-In Hybrid è lʼesatta dimostrazione che in momenti di crisi bisogna rivedere le strategie e allungare le prospettive. Mercedes-Benz vi arriva da leader tra i marchi premium, con oltre il 14% di quota sul mercato totale dei veicoli elettrificati. E rafforzandosi, ne trae giovamento anche lʼimmagine sportiva del brand, peraltro dominatore assoluto in Formula 1, e non sorprende allora come Mercedes-AMG abbia venduto in Italia questʼanno 1.450 modelli, un successo strepitoso!

E per il 2021? Mercedes annuncia la nuova Classe C, il facelift della CLS e della GT Coupé, la nuova SL AMG e la gamma elettrica composta dai modelli EQA, EQS ed EQS AMG. Proprio la gamma di modelli EQ Power potrà contare sul van EQV, veicolo commerciale a trazione 100% elettrica. A fargli compagnia saranno il nuovo Vito e il Citan elettrico. “In un anno così difficile a livello sanitario, sociale ed economico, abbiamo ottenuto risultati che mai ci saremmo aspettati nei primi mesi della pandemia”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia.