Mercedes-AMG GT Coupé 4, la berlina suprema

La nuova Mercedes-AMG GT Coupé 4 è un abito sartoriale, lʼespressione suprema di come la dinamicità possa combinarsi con il prestigio e il fascino di una berlina executive. Per dirne una, le sospensioni pneumatiche dal set-up regolabile in tre opzioni, per rispondere compiutamente a ogni sollecitazione stradale e permettere ai passeggeri a bordo (fino a 5) di vivere in un ambiente ovattato ogni percorso, ogni viaggio. Una berlina super che vanta anche lʼasse posteriore sterzante, la trazione integrale completamente variabile e il cambio automatico a 9 rapporti per il comfort di guida totale. E presenti sono naturalmente i più evoluti sistemi di assistenza alla guida.

Di serie la Mercedes-AMG GT Coupé 4 ha il Widescreen Cockpit, un duplice schermo integrato e con il sistema multimediale MBUX con funzioni specifiche AMG di tipo sportivo. Lo stile degli interni, già pregiati di loro, si caratterizzano per il taglio “tailor made”: ci sono tre nuovi colori di carrozzeria (tra cui bianco cashmere), 5 colori per le sellerie in pelle, il nuovo pacchetto Night AMG e il volante Performance AMG con design a doppie razze. Inedito anche molti tipi di cerchi, tra cui quelli da 20 pollici.

Due le versioni a listino in Italia, entrambe col 6 cilindri 3.0 benzina da 367 e 435 CV, abbinate a uno starter/alternatore da 16 kW (22 CV) che aggiunge 250 Nm di coppia agli oltre 500 del motore termico. Incredibili le prestazioni: 270 km/h di velocità e 4,9 secondi da 0 a 100 per la 367 CV, 285 orari e 4,5 secondi lo scatto della motorizzazione più potente. Due versioni omologabili pertanto quali mild hybrid, e commercializzate in Italia a partire da agosto a prezzi rispettivi di 103.870 e 123.510 euro.

