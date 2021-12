Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+, lʼammiraglia giovane ed ecologica

Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ Ufficio stampa 1 di 25 Ufficio stampa 2 di 25 Ufficio stampa 3 di 25 Ufficio stampa 4 di 25 Ufficio stampa 5 di 25 Ufficio stampa 6 di 25 Ufficio stampa 7 di 25 Ufficio stampa 8 di 25 Ufficio stampa 9 di 25 Ufficio stampa 10 di 25 Ufficio stampa 11 di 25 Ufficio stampa 12 di 25 Ufficio stampa 13 di 25 Ufficio stampa 14 di 25 Ufficio stampa 15 di 25 Ufficio stampa 16 di 25 Ufficio stampa 17 di 25 Ufficio stampa 18 di 25 Ufficio stampa 19 di 25 Ufficio stampa 20 di 25 Ufficio stampa 21 di 25 Ufficio stampa 22 di 25 Ufficio stampa 23 di 25 Ufficio stampa 24 di 25 Ufficio stampa 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ che vediamo in queste immagini è una berlina/coupé a 4 porte di rara bellezza, che esprime lʼinfinita eleganza e lusso del brand ma in una veste inedita, giovane, quasi esplorativa di nuovi concetti ed emozioni. A sposare il know-how sportivo AMG sono i due motori elettrici, uno per ogni asse, mentre la trazione integrale 4Matic è completamente variabile in base alle condizioni di marcia. Due i powertrain disponibili: da 484 kW (658 CV) e 950 Nm di coppia massima; da 560 kW (761 CV) e 1.020 Nm. Potenze impressionanti, che consentono accelerazioni in circa tre secondi e mezzo e velocità, nei due distinti powertrain, di 220 e 250 km orari.

Nei suoi 5 metri di lunghezza, la EQS griffata AMG esprime al meglio i valori della Casa della Stella, dal design emozionale alle tecnologie più avanzate (bellissimi gli interni), fino alle innovazioni come il sistema “Sound Experience” per offrire audio impeccabile allʼinterno e un raffinato sound di marcia allʼesterno, azzerando i rischi della silenziosità elettrica. E poi non potevano mancare plus tecnici come le sospensioni pneumatiche e il sistema di guida automatizzata Drive Pilot.

Insomma unʼauto favolosa, la cui batteria ad alto voltaggio da 400 Volt che alimenta i motori elettrici si ricarica, in corrente continua, fino a 200 kW presso le stazioni di ricarica rapida (Ionity). Batteria garantita peraltro da Mercedes per 10 anni o 250.000 chilometri. E poi bastano 15 minuti per avere lʼenergia necessaria per fare 300 chilometri, segno che la trazione elettrica è ormai fruibile come un normale rifornimento per le auto a benzina o diesel. La nuova Mercedes-AMG EQS 53 4Matic+ arriverà su strada nel 2022, i prezzi indicativi si attestano fra i 180.000 e i 200.000 euro.

