Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Settembre 2025

Lato segmenti, a settembre si è registrato un recupero delle berline e dei Suv del segmento A, rispettivamente all’8,5% e all'1,8% del totale mercato. Nel segmento B sono andate in flessione di poco lle berline (al 18,5%) mentre hanno recuperato i Suv, al 29,2% di share. Nel segmento delle medie (C) sono risultate in leggera crescita le berline (al 4,8%) e i Suv (al 20,2%); mentre hanno perso 1/3 dei volumi le berline del segmento D, all’1,0%, a fronte di una crescita dei Suv, all’8,9% di share. Nell’alto di gamma, in calo berline e Suv, rispettivamente allo 0,2% e all’1,4% del mercato. Infine, le station wagon rappresentano il 2,9% del totale, gli MPV il 2,1% e le sportive lo 0,7%.