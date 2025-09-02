Mercato dell'automobile in Italia: i dati di Agosto 2025

L’analisi della segmentazione ha evidenziato in agosto un recupero delle berline e una riduzione dei Suv del segmento A, rispettivamente all’8,5% e all'1,6% del totale mercato. Viceversa, nel segmento B, invece, flettono le berline (al 18,5%) mentre hanno recuperato leggermente i Suv, al 31,1% di share. Nel segmento delle medie (C) hanno ceduto sia le berline (al 4,4%) che i Suv (al 20,1%); mentre sono cresciute sia le berline del segmento D, allo 0,8%, sia i Suv al 7,8% di share. Nell’alto di gamma, è restata stabile la quota delle berline (allo 0,2%) e dei Suv (all’1,4%); per concludere le station wagon sono il 2,8% del totale, gli MPV il 2,2% e le sportive lo 0,7%.