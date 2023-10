Mercato dell'auto in Italia: i numeri e le classifiche di Settembre 2023

I numeri principali di settembre 2023

Nel mese scorso sono state immatricolate 136.283 auto con un incremento ancora a doppia cifra, +22,8% rispetto a settembre 2022, che a sua volta era a +5,4% rispetto all’anno prima. Bisogna comunque fare i conti con il periodo pre-covid per valutare oggettivamente lo stato di salute del mercato italiano e purtroppo il mese di settembre resta ancora sotto del 4,9% rispetto allo stesso mese del 2019. In nove mesi le immatricolazioni ammontano a 1.176.882 unità, oltre 200.000 vetture in più del periodo gennaio-settembre 2022 (+20,6%), ma ancora con 300.000 auto in meno (-20,3%) rispetto allo stesso periodo del 2019.