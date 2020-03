McLaren si consola con la spettacolare 765LT

Il coronavirus dʼaltronde non risparmia nessun angolo del mondo e far finta di niente serve solo a procrastinare decisioni che, poi, saranno inevitabilmente prese. Dopo lʼAustralia, infatti, il Circus della Formula 1 si sposta in Bahrein il 22 marzo, dove le autorità hanno già fatto sapere che si correrà a porte chiuse. Il GP della Cina è stato rinviato a data da destinarsi e poi il 5 marzo ci sarebbe un, oggi improbabile, GP del Vietnam. In Europa il debutto è previsto il 3 maggio a Zandvoort e poi il 10 a Barcellona, un calendario destinato fatalmente a essere ripensato da capo a piedi.

McLaren 765LT

E la McLaren? A “consolare” i fan della Casa di Woking ci pensa la “strada”, perché in pista la vita è stata grama negli ultimi anni e invece la produzione stradale sta regalando più soddisfazioni. Lʼultima sorpresa si chiama McLaren 765LT, dove LT sta per “Long Tail” e la cifra indica i cavalli di potenza ‒ 765 appunto ‒ di questa che è lʼultimo modello delle Super Series. Avrebbe dovuto debuttare al Salone di Ginevra, ma anche lì il coronavirus ha fatto valere la sua presenza, annullando la rassegna. Il motore è il V8 4.0 biturbo che sfodera 800 Nm di coppia e regala prestazioni non distanti da quelle di una monoposto di F1, dal cui know-how trae anche la trasmissione automatica che riduce del 15% i tempi di cambiata.

È una supecar leggerissima, pesa soltanto 1.229 kg e questo favorisce lʼaccelerazione da brivido: 2,8 secondi per passare da 0 a 100 km/h e da 0 a 200 in 7,2 secondi! Il pacchetto aerodinamico in fibra di carbonio comprende i paraurti, il sottoscocca, le minigonne, il diffusore e lʼalettone posteriore più alto di 60 mm. In titanio è lʼimpianto di scarico a 4 uscite, mentre i cerchi forgiati accolgono pneumatici Pirelli Trofeo R di misura 245/35 19 pollici davanti e 305/30 da 20” dietro. Lʼimpianto frenante è in carboceramica. La McLaren 765LT sarà realizzata in… 765 esemplari.