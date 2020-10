McLaren, le nuove special tra rievocazione ed esclusività

Nel 1995 McLaren partecipò per la prima volta alla 24 Ore di Le Mans. E vinse! La factory inglese riempì così lʼultima casella di trionfi dopo i Mondiali di Formula 1 (12 titoli piloti e 8 costruttori) e la 500 Miglia di Indianapolis. Ora per celebrare il 25° anniversario di quella vittoria, la Casa di Woking lancia unʼedizione speciale e limitata (50 pezzi soltanto) della 720S Le Mans .

Colori Orange o Sarthe Grey per la carrozzeria e interni in arancione e grigio a contrasto per questa supercar entusiasmante. E poi tanti altri dettagli esclusivi, dalla presa d’aria sul tetto in nero lucido ai vetri posteriori in policarbonato, dai parafanghi anteriori in fibra di carbonio alle pinze dei freni color oro con l’incisione “Le Mans”, fino ai sedili da corsa in fibra di carbonio. Il motore della McLaren 720S Le Mans è il V8 biturbo 4.0 da 720 CV, in grado di accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 in 7,8 secondi, raggiungendo i 341 km/h di velocità massima. Dei 50 esemplari, soltanto 16 resteranno in Europa, in Italia il prezzo base è di 305.642 euro.

McLaren 620R con R Pack

Se invece volete accontentarvi di una sportiva “meno” celebrativa ma sempre espressione della Casa di Woking, ecco allora la McLaren 620R con lʼesclusivo R Pack griffato McLaren Special Operations. Si tratta di un pacchetto estetico e aerodinamico, che include una presa d’aria sul tetto in fibra di carbonio con finitura lucida, lo scarico Titatium SuperSports Exhaust con finiture lucide, i parafanghi anteriori in fibra di carbonio e un pacchetto “Carbon Fibre” anche per gli interni.

La presa d’aria sul tetto (Roof Scoop) sʼispira alla leggendaria McLaren F1 Longtail e funge da sistema di aspirazione sportivo, accentuando il piacere di guida. Il Roof Scoop può anche essere dotato di una telecamera, che funziona connessa al il sistema di telemetria. Il motore della 620R è il V8 biturbo da 3,8 litri e 620 CV, con 620 Nm di coppia che favoriscono unʼaccelerazione da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e da 0 a 200 in 8,1 secondi. Con lʼR Pack, che costa 30.760 euro, la McLaren 620R sarà prodotta in 225 esemplari, ciò che porterà il prezzo attorno ai 250.000 euro.