McLaren: la collezione di Mansour Ojjeh è in vendita

La presenza di Ojjeh in McLaren vanta il raggiungimento alla vittoria di sette Campionati Costruttori e dieci Campionati Piloti, ma Mansour è andato oltre il Circus, poichà ha avuto un ruolo determinante nel lancio di McLaren Automotive e della divisione McLaren Applied Technologies. Altro aspetto distintivo del carattere di Ojjeh era la sua maniacale cura nei dettagli. Pensate che Mansour richiedeva il numero di telaio finale per ogni modello, assicurandosi che le sue auto fossero in linea con tutti gli aggiornamenti tecnici apportati durante il ciclo di produzione. Aneddoto interessante per chi invece si accosterà alla collezione, è che a eccezione della F1 (che ha percorso solo 1.810 km) e della P1 GTR (utilizzata occasionalmente durante le giornate in pista McLaren), ogni auto è rimasta inutilizzata, in fabbrica e manutenuta direttamente da McLaren: un servizio reso a Mansour e che McLaren non hamai riservato a nessun altro cliente collezionista.