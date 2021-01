Mazda rientra nel segmento B-Suv col nuovo CX-3

La Casa di Hiroshima torna così nel segmento dei B-Suv, quello con i margini di crescita maggiori in Europa. Una via di mezzo fra il più grande CX-30 e la versatile 5 porte Mazda 2. Però la nuova CX-3 si presenta soltanto con un motore termico tradizionale, un due litri benzina da 120 CV, laddove tutte le altre Mazda a listino in Italia sono ibride a benzina, mentre il diesel è ormai sparito dallʼorizzonte. Sul 4 cilindri 2.0 cʼè però unʼinnovazione importante: il sistema di disattivazione dei cilindri (in caso di marcia a bassi regimi, due cilindri si spengono), che consente di soddisfare le normative Euro 6 sulle emissioni. A scelta il cambio manuale a 6 marce o lʼautomatico a 6 rapporti.

La nuova CX-3 Model Year 2021 esprime sempre il design giovanile ed emozionale proprio di Mazda , particolarmente dinamico e con curve sinuose che lo rendono attraente. Negli showroom, la nuova Mazda CX-3 è già disponibile in due livelli di allestimento: Executive ed Exceed . Già il primo offre di serie contenuti di categoria superiore, come i cerchi in lega da 18 pollici, i vetri posteriori scuri, il sistema dʼinfotainment Mazda Connect completo di Apple Carplay wireless e Android Auto. Sul livello Exceed c'è anche un raffinato impianto audio Bose con 7 altoparlanti. I prezzi a partire da 23.150 Euro .