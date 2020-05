Mazda lancia in Italia la nuova CX-5 2020

Esternamente la CX-5 2020 si riconosce per i nuovi badge identificativi, ma è dentro che si trovano gli aggiornamenti più importanti. Lʼinfotainment Mazda Connect dispone ora di un nuovo display da 8 pollici a colori, di unʼilluminazione dellʼintero abitacolo a LED e dei comandi al volante del cambio automatico (laddove presente questa trasmissione). Entrano nel pacchetto standard di contenuti di sicurezza la frenata dʼemergenza automatica e il riconoscimento dei pedoni durante la guida notturna (Night Vision). Presenti anche il sistema di mantenimento della carreggiata e il monitoraggio degli angoli ciechi.

La gamma motori si compone di due benzina e due diesel. I primi sono 2.0 da 165 CV e 2.5 da 194 CV, ma la novità riguarda il meno potente che, nella versione con cambio manuale, è ora dotato del sistema di disattivazione cilindri (come già il 2.5), che garantisce una riduzione dei consumi e delle emissioni di CO2 del 9% rispetto al motore precedente. A gasolio il 2.2 biturbo è declinato nei due livelli di potenza di 150 CV e 184 CV, questʼultimo con la trazione integrale sfodera ben 445 Nm di coppia massima.

Di qualità il sistema 4x4 i-Activ AWD, che grazie a 27 sensori monitora per ben 200 volte al secondo le condizioni della strada e lo stile di guida, per ripartire in modo ottimale la trazione fra i due assali. Non solo, perché Mazda ha aggiunto una nuova funzione “Off Road Mode” per migliorare lʼaderenza in condizioni difficili, tipo fango o neve. Basta premere un pulsante sulla plancia e si attiva questa modalità, mentre la velocità si abbassa sotto i 35 km orari.

Quattro gli allestimenti a listino: Business, Exceed, Exclusive e Signature. Il primo offre di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri oscurati, i sensori luce e pioggia, il navigatore satellitare e la videocamera posteriore per facilitare le manovre in retromarcia. Già sul secondo livello Exceed ci sono poi i cerchi in lega da 19”, il portellone posteriore elettrico, lʼHead Up Display e un raffinato impianto audio Bose con 10 altoparlanti. La versione Exclusive si distingue per i rivestimenti interni in pelle nera con i sedili anteriori ventilabili e riscaldabili elettricamente. Al top di gamma lʼallestimento Signature. I prezzi vanno da 32.350 a 44.760 Euro.