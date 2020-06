Mazda Italia, un manifesto per prendersi cura dellʼauto

Un manifesto, anzi un video-manifesto, per dimostrare quanto lʼautomobile conti nella vita di ciascuno di noi . E per far ripartire un settore vitale alle economie di tutti i Paesi, Mazda Italia ha messo insieme il contributo di tante persone, note e meno note, la cui vita professionale ruota attorno allʼauto. Perché “ LʼAuto ci Muove! ”, come recita il claim del video-manifesto.

È un secolo ormai che il mondo si muove con lʼautomobile. Dimenticato il cavallo dopo 6.000 anni di fortunata convivenza, il XX Secolo ha reso di massa un modo nuovo di trasportare persone e merci via terra. Ma lʼautomobile non ha rappresentato soltanto una rivoluzione industriale, poiché ha coinvolto la vita di tutti noi anche sotto lʼaspetto sociale, culturale, economico e persino sportivo. Il nostro stile di vita è cambiato, con lʼauto raggiungiamo posti del nostro stesso Paese o della nostra regione che prima manco immaginavamo di poter vedere, e la cosa ci serve per lavoro, per svago, per connetterci, per amore.

Lʼhashtag “#LAutoCiMuove”, lanciato da Mazda Italia, incarna allora molto di più di un mezzo di locomozione moderno. Il messaggio che i testimonial lanciano è proprio questo: “Guardate che lʼauto serve, ci muove”, ed è bene che governo e istituzioni se ne occupino, per rilanciare un settore vitale ma annichilito dal Covid-19. Lʼhanno fatto liberamente e gratuitamente, come libera è stata lʼautorizzazione concessa da Ford, Jaguar Land Rover, Peugeot e Toyota (concorrenti di Mazda) per lʼutilizzo di foto che sono servite alla realizzazione del video, e lo stesso vale per Quattroruote che ha messo a disposizione il proprio archivio fotografico.

Online dallo scorso 3 giugno sul canale YouTube di Mazda Italia, il video-manifesto è un tributo agli italiani che hanno ripreso la loro vita sociale al termine del lockdown. Lʼauto è protagonista di questa fase, la Fase 3 come dicono in tanti, ma che noi vorremmo fosse semplicemente la Fase Ultima dellʼemergenza sanitaria.