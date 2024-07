Mazda CX-60 e-Skyactiv G PHEV: la prova su strada

La dinamica di guida è supportata anche dalla trazione integrale e da un cambio automatico a otto rapporti: insieme regalano una buona spinta, ma non eccessiva, un po’ per il peso della CX-60 (che vista la mole non è eccessivo, parliamo di 2.050 kg in ordine di marcia) ma in generale questo Suv ha un’indole turistica, preferisce macinare chilometri strizzando l’occhio un po’ più al comfort che alla dinamica di guida sportiva (se sollecitata, ha messo in evidenza transizioni un po’ secche e brusche tra un’alimentazione e l’altra). Per quanto riguarda l’assetto, la CX-60 ha sospensioni a quadrilatero alto all’avantreno e multilink nel retro, un assetto che regola con equilibrio il Suv giapponese quando scorre via tra le curve, contenendo il più possibile il rollio. Anche gli ammortizzatori sono tarati per regalare il massimo del comfort, anche se la CX-60 non si trova molto a suo agio sulle buche o sulle evidenti asperità del suolo, cascandoci dentro in modo deciso e facendo difficoltà a filtrarle in abitacolo. Per il resto, abbiamo apprezzato la frenata decisa e sempre efficiente, così come lo sterzo, sempre molto diretto, duro il giusto forse non abbastanza leggero nella guida alle basse velocità in città.