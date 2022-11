Malaguti Drakon 125, la naked giovane e sbarazzina

Si tratta di una moto small size inedita e dal look gradevole e dinamico. Malaguti ammicca ai sedicenni e anche a chi ha soltanto la patente B ma vuol salire in sella a una moto vera anziché uno scooter. Con il suo motore monocilindrico 4 tempi 125 cc raffreddato a liquido da 13,5 CV a 9.500 giri e iniezione elettronica Bosch, Malaguti Drakon 125 è la moto giusta per proiettarsi nel futuro, in vista anche del centenario della Casa che cadrà nel 2030. Leggera il giusto ‒ 145 kg di peso in ordine di marcia ‒ Drakon 125 promette anche di raggiungere i 100 km/h, pur consumando appena 2,6 litri per fare 100 chilometri.

Malaguti lʼha dotata poi di ABS, luci a LED su tutto il perimetro e display TFT ad alta risoluzione, ma anche di una ciclistica di qualità con la forcella a steli rovesciati. Gli pneumatici montati sono da 17 pollici, di misura 100/80 anteriori e 130/70 posteriori. Il nuovo linguaggio stilistico poggia su linee fluide e decise, con il manubrio largo per una postura più sportiva. A listino in questi giorni sui mercati europei, lʼinedita Malaguti Drakon 125 costa 4.000 euro, franco concessionario.