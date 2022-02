Lusso e Sostenibilità, il matrimonio riuscito di Mercedes EQS

Con la Mercedes EQS siamo “over the top”, unʼammiraglia lussuosissima che Tgcom24 ha provato in versione EQS 450+ a Nizza e in Costa Azzurra , passando per Savona dovʼè presente una colonnina di ricarica rapida Ionity.

Percorsi 350 chilometri circa, il computer di bordo ci ha informato che avremmo avuto energia ancora per altri 150 almeno. Il tutto senza risparmiarci sul riscaldamento, lo stereo e lʼutilizzo di app varie. In tutta coscienza, possiamo affermare che questa elettrica fa effettivamente più di 400 km, con un pieno di batteria. Lunga più di 5,2 metri, con un CX da record di 0,20 che contribuisce alla sua efficienza, Mercedes EQS nasce non per le prestazioni ma per offrire il massimo del lusso e della tecnologia, all’insegna della sostenibilità. L’auto è un vero concentrato di tecnologia e, fino a 60 km/h, ove consentito, è già in grado di guidare secondo i precetti del Livello 3 di guida autonoma.

A bordo si entra in un vero salotto su ruote, non si sentono buche, vibrazioni e noie varie. La silenziosità di marcia è perfetta. Con i paddles dietro il volante si possono attivare tre step di rallentamento automatico per ricaricare la batteria. Il plus è nellʼassetto, con l’asse posteriore sterzante fino a 4,5 gradi che rende preciso ogni innesto in curva, e cʼè pure un livello superiore che arriva fino a 10 gradi (costa 1.200 euro). Le app sono un’infinità e tutti i sistemi si aggiornano online.

Allʼinterno si staglia lo stratosferico display che copre lʼintera superficie da lato guida a passeggero, per 144 cm suddivisi in tre elementi: uno da 12,3 pollici per la strumentazione, uno centrale da 17,7 pollici gestibile da guidatore e passeggero, uno da 12,3 pollici, esclusivamente dedicato al passeggero, il quale può vedersi video, film e giocare. Il bello è che se il guidatore ci butta un’occhiata, il sistema “lo spegne”! Meraviglioso anche lʼhead up display in 3D. Mentre si guida si attivano anche i programmi “benessere”, che massaggiano la schiena e mettono musiche rilassanti, purificano lʼaria nellʼabitacolo secondo lo stesso crisma di una sala operatoria (e filtrano pure il PM 2.5).

La gamma EQS si compone di 4 motorizzazioni da 215 a 484 kW di potenza, la nostra 450+ ne ha 245 e una batteria da 90,6 kWh che si ricarica in tante modalità: a corrente alternata fino a 22 kWh, a corrente continua fino a 200 kWh, dove in 15 minuti ottiene 300 km di autonomia. Tutte le EQS beneficiano per un anno di abbonamento gratuito e ricarica gratis illimitata nelle stazioni Ionity. Interfacciarci con una di queste colonnine è semplice: basta inserire la spina e lʼauto viene riconosciuta, se poi sorge qualche problema c’è un apposito numero verde dedicato. L’allestimento è uno solo, ovviamente Luxury, la nostra 450+ costa 126.500 euro.