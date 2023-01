Liger Mobility scooter elettrico con autobilanciamento

Scooter per i meno esperti - La proposta di Liger Mobility sembra pensata soprattutto per chi è al primo approccio con uno scooter. Oltre infatti al già citato AutoBalancing, i cui hardware e software sono stati ideati e sviluppati dal Costruttore stesso, Liger X e Liger X+ vengono proposti con una dotazione che include la retromarcia e la modalità Learn2Ride, che sfrutta al massimo l'AutoBalancing limitando anche la velocità. Inoltre, per suonare l'attenzione delle nuove generazioni, i due scooter indiani non lasciano nulla in termini di connettività e dispongono infatti di 4G, GPS e di un'app dedicata con cui tenere comodamente sotto controllo tutti gli aspetti che li toccano. L'equipaggiamento include anche l'illuminazione full-LED e un display (LCR per la versione base, TFT per il plus) in grado di fornire indicazioni per la navigazione turn-by-turn.

Scooter Liger Mobility: saranno venduti in Europa? - Disponibili in cinque colorazioni (grigio, bianco polare, blu, titanio e rosso) saranno in grado (secondo quanto dichiarato dalla Casa) di raggiungere una velocità massima di 65 km/he offriranno un'autonomia di 60 km (la versione base) e 100 km quella “più”. Il pacco batteria è agli ioni di litio ed è raffreddato a liquido, ma sarà declinato in due caratteristiche diverse: quello della versione base si potrà rimuovere e ricaricare completamente in tre ore, quello della versione “plus” sarà invece integrato senza possibilità di rimozione e per essere ricaricato necessita di circa quattro ore e mezza. A ogni modo, per chi vuole accorciare i tempi di ricarica, pagando un extra per un pacchetto optional avrà la possibilità di abbatterli. A breve, sul sito ufficiale di Liger Mobility si potranno effettuare gli ordini dei due scooter, che verranno commercializzati inizialmente solo sul mercato locale. Fonti attendibili fanno sapere però che è in atto da parte del Brand indiano una strategia per arrivare (magari anche entro la fine dell'anno o all'inizio del prossimo) sui mercati europei.