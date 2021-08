Lexus rilancia lʼammiraglia LS nel solco della trazione elettrica

Lexus mette mano allʼarmamentario che lʼha resa famosa ‒ fascino esotico, innovazione ed elettrificazione ‒ per rilanciare lʼammiraglia LS . Dal 1989 è stata la bandiera del marchio premium del gruppo Toyota e oggi si rinnova con nuove idee e la costanza tecnologica di sempre. Al suo fianco il concept LF-Z Electrified , che ripropone la coupé sportiva giapponese ma nel segno delle zero emissioni.

La strategia Lexus è ben delineata: entro il 2025 esordiranno su scala mondiale 20 modelli elettrificati, tra full electric e plug-in. Già entro fine 2021 uscirà la nuova LS, che oltre al powertrain Full Electric di quarta generazione aggiunge lʼentusiasmante feeling di guida regalato dalle nuove sospensioni, migliorate in tutti i fondamentali. Sulla versione F Sport ci sono inoltre le sospensioni adattive variabili. Ne consegue unʼeccezionale silenziosità e comfort di marcia per lʼammiraglia, che si avvale anche del Lexus Safety System + con radar a onde millimetriche, telecamere perimetrali e Assistente di Sterzo per lʼemergenze. Il Cruise Control dinamico ha il merito di decelerare in automatico prima di affrontare una curva.

Esteticamente la nuova Lexus LS si presenta con una griglia cambiata, con meno barre verticali e un design più esclusivo, con fari di nuova concezione. Ci sono tinte di carrozzeria inedite, tra cui lʼesclusiva Sonic Platinum, e unʼampia varietà di cerchi da 17, 18 e 19 pollici. Allʼinterno il display touch è stato avvicinato al guidatore di oltre 10 cm e inclinato di 5 gradi, per renderlo più facilmente leggibile e raggiungibile. Novità assoluta è la forma del pedale del freno, con area maggiorata e riduzione delle vibrazioni sul piede, per una sensibilità maggiore. Ovvia la connettività degli smartphone e la gestione da remoto con app, ma il plus vero sta negli inserti in legno noce.

La strategia dellʼelettrificazione è ben spiegata nel nuovo concept LF-Z, che evolve interamente il discorso hi-tech della LFA. Lʼalimentazione elettrica si abbina alla trazione integrale intelligente Direct4, distribuita fra tutte e 4 le ruote in modo indipendente. Ma è tutta la vettura a essere spinta dallʼintelligenza artificiale, in dialogo costante con il guidatore per conoscerne le intenzioni e aiutarlo. Un dialogo che in Lexus chiamano “Tazuna”, termine che indica il rapporto tra cavaliere e cavallo, capace di dialogare fra loro attraverso le redini. Le funzioni di bordo della LF-Z Electrified avrebbero lo stesso passo facile e intuitivo. Grazie alla batteria da 90 kWh, la concept vanta unʼautonomia di marcia di 600 km e scatta da 0 a 100 orari in soli 3 secondi!