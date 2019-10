Lexus LC Convertibile e RC F Track Edition

Sportive, la nuova frontiera Lexus Ufficio stampa 1 di 30 Ufficio stampa 2 di 30 Ufficio stampa 3 di 30 Ufficio stampa 4 di 30 Ufficio stampa 5 di 30 Ufficio stampa 6 di 30 Ufficio stampa 7 di 30 Ufficio stampa 8 di 30 Ufficio stampa 9 di 30 Ufficio stampa 10 di 30 Ufficio stampa 11 di 30 Ufficio stampa 12 di 30 Ufficio stampa 13 di 30 Ufficio stampa 14 di 30 Ufficio stampa 15 di 30 Ufficio stampa 16 di 30 Ufficio stampa 17 di 30 Ufficio stampa 18 di 30 Ufficio stampa 19 di 30 Ufficio stampa 20 di 30 Ufficio stampa 21 di 30 Ufficio stampa 22 di 30 Ufficio stampa 23 di 30 Ufficio stampa 24 di 30 Ufficio stampa 25 di 30 Ufficio stampa 26 di 30 Ufficio stampa 27 di 30 Ufficio stampa 28 di 30 Ufficio stampa 29 di 30 Ufficio stampa 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Due auto bellissime, la prima è ancora allo stato embrionale: la LC Convertibile è in pratica la variante coupé/cabrio della LC Coupé e ha un design davvero mozzafiato. La seconda è una sportiva feroce ma dal look curato con eleganza, un segno distintivo per un brand ‒ Lexus ‒ nato come espressione del lusso secondo Toyota, e che questʼanno celebra i 30 anni dalla nascita e i 10 milioni di modelli prodotti. Adesso però Lexus vuole percorrere altre strade, quelle della sportività per intenderci, per colmare il gap con i produttori europei di sports e supercar.

La LC decappottabile è molto più di una semplice Granturismo, per le linee atletiche e sensuali che sposano lʼeleganza degli interni. La carrozzeria rivela sbalzi ridotti e un assetto ribassato, che valorizza la scelta di montare cerchi da 22 pollici. Linee molto slanciate, lunghe 4.770 mm e alte appena 1.340 mm. Allʼinterno il fascino dei pregiati sedili in pelle bianca e degli inserti con sfumature gialle di chiara impronta sportiva.

Lexus RC F Track Edition è una coupé di lusso, ma con lʼaerodinamica tutta ripensata per accrescerne le performance dinamiche. I pesi sono ridotti, ci sono nuove sospensioni e il motore V8 5.0 sviluppa oltre 460 CV di potenza e 520 Nm di coppia massima a 4.800 giri, garantendo così accelerazioni sullo 0-100 in 4,5 secondi. Il cambio automatico a 8 rapporti è dotato ora di un rapporto finale più alto per assicurare una risposta più pronta. Per un’accelerazione da fermo senza precedenti, la RC F monta di serie un nuovo controllo elettronico: basterà premere un pulsante sulla console per regolare automaticamente la trazione e il controllo della farfalla.

Nello speciale motori anche le nuove sportive Lexus