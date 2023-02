Lexus e l'installazione "Shaped by Air" alla Milano Design Week 2023

Sostenibilità e innovazione Per la “Shaped by Air”, Reddy si è ispirata alle curve e alla maestria artigianale della Lexus Electrified Sport coupé. L'opera d'arte è elegante e leggera ed esprime la sostenibilità, l'innovazione e l'eccellenza del design che sono fondamentali per Lexus. “Shaped by Air" celebra la ricerca verso un design incentrato sull'uomo, a emissioni zero e realizzato in modo impeccabile. Reddy ha reimmaginato la sua installazione specificamente per il contesto della sua esposizione al Superstudio di Milano dal 17 al 23 aprile. L' opera presenta un'interpretazione in scala della Lexus Electrified Sport, modellata dalla luce e con forme di foglie verdi vibranti che suggeriscono il movimento attraverso la natura. A Milano queste forme saranno sospese al soffitto come una scultura, richiamando le linee del veicolo ei ritagli di Henri Matisse.

Lexus e l'arte “Il continuo impegno di Lexus per l'innovazione e il suo sostegno a un approccio artistico che è una confluenza di arte e design, mi ha portato a immaginare questa esperienza immersiva sia come una scultura che come un'esperienza spaziale multisensoriale”. Questo il primo commento di Reddy sulla sua creazione. La scultura è realizzata con materiali di consumo riciclati/riutilizzati e trasmette un senso di movimento. Guardandola per la prima volta, i pezzi sembrano astratti, ma quando lo spettatore si avvicina, rivelano la sagoma di un'automobile. Reddy ha inoltre calcolato attentamente l'ambiente dell'installazione per rendere accogliente, contemplativo e avvolgente. L'obiettivo è quello di trasmettere ai visitatori della mostra la sensazione di camminare in una foresta con il fruscio delle foglie sotto i piedi. L'evento metterà in risalto la famosa ospitalità Omotenashi di Lexus, con una lounge sopraelevata per il riposo e la riflessione.

Ufficio stampa Lexus

L'esposizione dei prototipi Una galleria accanto all'installazione "Shaped by Air" esporrà i prototipi frutto della creatività dei quattro vincitori del Lexus Design Award 2023, i cui concept riflettono la convinzione di Lexus che il design possa contribuire a un cambiamento positivo per il mondo. Giunto all'undicesima edizione, il premio celebra e promuove i nuovi talenti creativi di tutto il mondo. I vincitori di quest'anno, selezionati tra 2.068 candidature provenienti da 63 Paesi diversi, sono Pavels Hedström (Svezia, trasferitosi in Danimarca), Jiaming Liu (Cina), Temporary Office (Vincent Lai, Singapore e Douglas Lee, Canada, emigrati negli USA) e Kyeongho Park e Yejin Heo (Repubblica di Corea). I designer erano invitati a presentare progetti che anticipassero le sfide del futuro, esprimendo al contempo i principi del brand Lexus di anticipare, innovare e coinvolgere, migliorando la felicità delle persone.