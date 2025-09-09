Leapmotor presenta la B05 e la B10

Gli interni sono luminosi, personalizzabili e le configurazioni versatili dei sedili consentono di avere uno spazio comodo: con 2.390 mm dallo schienale del sedile posteriore alla zona del vano piedi, 1.400 mm di larghezza del passeggero posteriore e altezza di 1.027 mm nella parte anteriore e 1.005 mm nella parte posteriore, B10 offre uno spazio importante a bordo. Inoltre, in abitacolo ci sono anche 22 scomparti portaoggetti. Si lascia notare il touchscreen flottante da 14,6" 2,5K alimentato dal chip Snapdragon 8155, che promette un'esperienza di navigazione fluida con l'introduzione di Apple CarPlay e Android Auto tramite aggiornamento software OTA.

L'ultimo sistema LEAP OS 4.0 Plus offre un'interfaccia personalizzabile, un cockpit 3D immersivo e un display multi-applicazione, comprese funzionalità intelligenti come le modalità multi-scenario e il controllo remoto completo tramite l'app mobile Leapmotor. Secondo quanto dichiarato dalla casa cinese, questa vettura è stata costruita attorno al concetto di tecnologia che facilita la vita: è stata progettata sulla nuova architettura tecnologica LEAP3.5 per ottenere un'integrazione e un'ottimizzazione superiori di software e hardware; pensate che il controllo dell'abitacolo e della guida sono associati a uno dei cablaggi più corti al mondo (996 metri) che copre fino a 22 controlli ECU e oltre 200 interfacce open source.