Leapmotor B05, le prime immagini

La nuova elettrica hatchback di Leapmotor, la B05 per la precisione, verrà svelata all'imminente Salone di Monaco, ma come molti costruttori ormai fanno, anche il marchio cinese si è prodigato nella diffusione di tre foto teaser che lasciano intravedere qualcosa del suo design. Ciò che è importante, per noi, è che la B05 la vedremo poi sulle nostre strade (quelle europee). Di lei sappiamo che nascerà sulla stessa piattaforma della B10 e che quella rivolta al mercato interno (cinese) si chiamerà Lafa 5; sarà poi molto interessante seguire l'avventura della B05 da noi, quando dovrà scalzare concorrenti del calibro della Volkswagen ID.3, Renault Megane E-Tech Electric, BYD Surf e MG4.