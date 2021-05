Le due dimensioni del nuovo “Volto” Peugeot

Il nuovo “Volto” Peugeot va in scena al Meet di Milano , centro internazionale di cultura digitale e storica location del cinema dʼautore. Non un caso insomma che il “leone”, simbolo del brand francese confluito oggi in Stellantis , proietti sé stesso oltre il tempo e assuma unʼimmagine bidimensionale, come si conviene al mondo digitale. A parlarci del nuovo logo Peugeot, accanto a esponenti dellʼeditoria, del cinema, del turismo, del lusso è Salvatore Internullo, direttore generale di Peugeot Italia .

Il brand cambia per intercettare i tempi. Entro il 2030 un’auto su due in Europa sarà elettrificata. Peugeot vuole anticipare gli attuali e futuri bisogni del mercato dellʼauto, e come si è lanciata a passo veloce sui nuovi temi dellʼelettrificazione, della digitalizzazione e della nuova customer experience (dettata anche dalle esigenze della pandemia), così vuole dare un volto a questi cambiamenti. Condotto dal giornalista Nicola Porro, il panel del Meet ha visto incontrarsi testimoni culturali provenienti da mondi molto diversi tra loro, che hanno sviluppato il tema del valore del brand e dell’eccellenza attraverso know how ed esperienze differenti.

I contributi sono stati di: Giuseppe Ambrosini, direttore generale Italia IWC Schaffhausen, che ha raccontato il valore del brand nel mondo dell’orologeria, oggi diventato sempre di più un bene di investimento; Guido Fiorentino, presidente e CEO del Grand Hotel Excelsior Vittoria a Sorrento, elegante meta internazionale che la famiglia Fiorentino gestisce da 5 generazioni; Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia, magazine che ha contribuito all’affermazione del pret à porter nel mondo della moda e facendo emergere tanti brand italiani e internazionali; Carlo Alberto Carnevale Maffè, professore universitario all’Università Bocconi di Practice Strategy e entrepreneurship; Luca Martinazzoli, direttore generale dell’agenzia YES Milano, marchio dedicato alla promozione della città; Stefano Accorsi, notissimo e apprezzato attore internazionale e storico brand Ambassador Peugeot. Ospiti della serata anche Costanza Caracciolo e Benedetta Mazza, che sui propri social hanno raccontato le loro esperienze a bordo delle Peugeot elettriche.