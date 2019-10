Lancia Ypsilon Monogram, la moda come ispirazione

Lancia Ypsilon rivela una volta di più la sua appartenenza al mondo della moda con la serie speciale Monogram . Carrozzeria bicolore Gold e Noir, che brilla in mezzo al traffico cittadino, e un marchio ‒ la lettera Y ‒ che spicca sempre di più. Sì perché il Monogram è una vera e propria griffe : la Y non è stata solo rivisitata, ma è anche ripetuta come dettaglio di stile, cosa che abbiamo visto su molte, note firme del mondo della moda.

Oro e Nero per brillare in citta Ufficio stampa 1 di 31 Ufficio stampa 2 di 31 Ufficio stampa 3 di 31 Ufficio stampa 4 di 31 Ufficio stampa 5 di 31 Ufficio stampa 6 di 31 Ufficio stampa 7 di 31 Ufficio stampa 8 di 31 Ufficio stampa 9 di 31 Ufficio stampa 10 di 31 Ufficio stampa 11 di 31 Ufficio stampa 12 di 31 Ufficio stampa 13 di 31 Ufficio stampa 14 di 31 Ufficio stampa 15 di 31 Ufficio stampa 16 di 31 Ufficio stampa 17 di 31 Ufficio stampa 18 di 31 Ufficio stampa 19 di 31 Ufficio stampa 20 di 31 Ufficio stampa 21 di 31 Ufficio stampa 22 di 31 Ufficio stampa 23 di 31 Ufficio stampa 24 di 31 Ufficio stampa 25 di 31 Ufficio stampa 26 di 31 Ufficio stampa 27 di 31 Ufficio stampa 28 di 31 Ufficio stampa 29 di 31 Ufficio stampa 30 di 31 Ufficio stampa 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Insomma, se qualcuno aveva dubbi sulla definizione di “Fashion City Car”, da sempre attribuita alla best-seller Lancia, adesso ne ha la prova provata. Perché questa brillante versione speciale rafforza lʼimmagine della Ypsilon e la conferma nellʼempireo delle auto più trendy del mercato, a dispetto dei 34 anni di storia alle spalle, le tante generazioni di prodotto e le 35 serie speciali. La luminosità della carrozzeria Gold ringiovanisce la vettura, come il montante anteriore che valorizza il pattern Y, creando una sfumatura fluida tra il tetto e la carrozzeria. Il nero lucido spicca poi per lʼinserto sulla griglia frontale inferiore, le maniglie delle portiere, le coppe ruota, le calotte degli specchietti e il paraurti posteriore.

Una vera evergreen che non perde mai il suo fascino! Gli interni non potrebbero essere più esclusivi. Merito delle nuance gold sui fasciami dei sedili, con il logo Y in ricamo oro sui poggiatesta che impreziosiscono il classico motivo a chevron Lancia. La Ypsilon Monogram propone di serie il volante in pelle, il climatizzatore, il sistema radio Uconnect con schermo touch da 5 pollici, i fendinebbia.

La gamma motori comprende il 1.2 Fire Evo II benzina da 69 CV e le due ibride a gpl e metano. La prima sfrutta lo stesso motore 1.2 benzina e vi abbina la doppia alimentazione a gpl, mentre la versione a metano poggia sul 900 cc da 70 CV. Nelle concessionarie arriverà con due Porte Aperte nei weekend del 19-20 e 26-27 ottobre, a prezzi di partenza di 11.300 euro accedendo al finanziamento.