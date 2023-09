Lancia Ypsilon, ecco la nuova gamma

Due le strade prese da Lancia per il rinnovo della gamma Ypsilon: quella della semplificazione della gamma della motorizzazione Hybrid, ora più snella e intuitiva, e un arricchimento dell’offerta dei contenuti di serie. La nuova gamma Ypsilon Hybrid passa infatti dalle cinque versioni offerte fino a ora a due soli allestimenti: Oro e Platino. E' stata inoltre confermata anche la Ecochic GPL, che consente di risparmiare circa il 45% rispetto a un motore a benzina equivalente, che in termini di denaro speso corrisponde a quasi 700 euro l’anno su una percorrenza media di 15.000 km.

Nuove dotazioni di serie

La versione Oro offre i cerchi Style e gli specchietti elettrici e presenta un lavoro di stile fatto negli interni volto a regalarle un aspetto più elegante. Sulla versione Platino vengono invece integrati i cerchi in lega, il paraurti posteriore in tinta con la carrozzeria, lo scarico cromato, i Privacy Glass, la camera e i sensori di parcheggio posteriori, oltre ai sedili con rivestimento SEAQUAL® YARN*, un materiale innovativo e sostenibile che nasce riciclando la plastica raccolta nel Mediterraneo. Il cliente che sceglie l’allestimento Platino può ulteriormente aggiungere due pack: Comfort e Tech. Il pack Comfort comprende features quali la regolazione lombare del sedile del guidatore, gli alzacristalli elettrici posteriori, i fendinebbia e gli specchietti retrovisori esterni con disappannamento elettrico, mentre il Pack Tech comprende il Cruise Control, il climatizzatore automatico e il sensore pioggia e crepuscolare. Sono invece sei le tinte per la carrozzeria, che si può configurare in verde rugiada, rosso argilla, bianco neve, blu elegante, grigio pietra e nero vulcano.