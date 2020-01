Lamborghini Huracan EVO chiama, Alexa risponde

Lamborghini è la prima Casa automobilistica al mondo a introdurre Amazon Alexa , cioè un sistema completo di controllo integrato delle funzioni di bordo grazie allʼormai celebre assistente vocale basato su cloud. Il primo modello coinvolto è la Huracán EVO , fra lʼaltro in arrivo sul mercato in queste settimane anche con la sola trazione posteriore.

Lʼinnovazione è stata presentata al Consumer Electronics Show di Las Vegas e nel video vediamo solo una parziale potenzialità del sistema. Grazie ad Alexa, infatti, la supercar Lamborghini gestisce funzioni come la climatizzazione, lʼilluminazione interna, il riscaldamento dei sedili o lʼutilizzo della radio e del navigatore semplicemente chiedendo lʼaiuto del suo assistente. Non è banale se si pensa che in questo modo il guidatore può concentrarsi esclusivamente sulla strada. Non solo però, perché ad Alexa è anche possibile chiedere di gestire il sistema di “Dinamica Veicolo Integrata” e della trazione integrale della Huracán EVO.

Finita qui? Nientʼaffatto, perché chi conosce Alexa sa che questa può interagire con vari dispositivi connessi, come i cancelli elettrici di casa e garage o i termostati e le luci di casa. Quindi, dialogando fra loro, il pilota della Huracán EVO può attivare a distanza e con la sola voce quel che gli serve per il rientro a casa. Le frontiere della connettività sono sempre più ampie e non sorprende come il colosso di Jeff Bezos abbia costituito la divisione Amazon Web Services per sviluppare integrazioni con Lamborghini e altre grandi aziende.

Quanto alla Lamborghini Huracán EVO V10, questa è proposta in carrozzeria Coupé e Spyder, con trazione 4x4 e il sistema a quattro ruote sterzanti. Ma da questʼanno sarà disponibile anche in versione RWD a trazione posteriore, con le prime consegne previste in primavera. Alexa sarà offerta su tutte le versioni di questa splendida supercar, il cui motore 10 cilindri aspirato da 5,2 litri sviluppa 640 CV e 600 Nm di coppia a 6.500 giri, passando così da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi! La velocità di punta supera i 325 orari e lo spazio di frenata da 100 km/h allʼarresto totale richiede meno di 32 metri.