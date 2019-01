28 gennaio 2019 09:35 La White Cruise Citroen con C5 Aircross Limited Avventura con la 71° N limited edition BlueHDi 130 CV

È arrivato lo scorso weekend nelle concessionarie italiane, con un porte aperte dedicato, Citroen C5 Aircross, il Suv più grande del brand francese. Un veicolo bello e dinamico, con il quale i piloti/testimonial Max Gionco e Chiara De Notariis (coppia anche nella vita) hanno condotto un viaggio da Milano a Capo Nord, per testane la versatilità e lʼaffidabilità in qualsiasi condizione meteo.

Il reportage della loro avventura inizia il 28 novembre dal capoluogo lombardo, per arrivare poi a Capo Nord dopo 18 giorni e 3.959 km, con un consumo medio di 18,5 km al litro di gasolio. La versione protagonista della White Cruise, comʼè stata battezzata questʼavventura, è la 71° N limited edition con motore BlueHDi 130 CV Stop&Start e cambio automatico a 8 rapporti EAT8. Equipaggiata con il tetto panoramico apribile e la videocamera ConnectedCAM di Citroen, per poter filmare ogni momento dellʼimpresa. Max e Chiara erano già stati protagonisti per Citroen dellʼ“Avventura Gialla”, il viaggio del 2017 da Milano a Pechino a bordo di C4 Cactus. Nella spedizione verso Capo Nord sono stati accompagnati in singole tappe da altri appassionati viaggiatori, tra i quali Fabio Volo.

Passando per le scorrevoli arterie di Austria e Germania, la nostra C5 Aircross ha messo subito in chiaro gli aspetti principali del suo carattere: il comfort e la piacevolezza del viaggio. Grazie alle sue sospensioni evolute, con smorzatori idraulici, lʼesperienza a bordo è sempre confortevole e rilassante, silenziosa e accogliente nei suoi sedili avvolgenti. Il Suv ha un assetto alto, 23 cm di luce da terra e ruote di grandi dimensioni (chiodate, per lʼoccasione) per la massima stabilità di marcia e la piena padronanza della strada.

La prima tappa norvegese è stata nella regione di Oslo, lungo il fiordo che si estende per 100 km e sʼinoltra poi allʼinterno. Il viaggio è poi ripreso da Lillehammer, dove si è imboccata lʼAtlantic Road, una delle strade più affascinanti del mondo, che si snoda tra piccole cittadine e isolotti collegati con ponti spettacolari sospesi sullʼoceano. Dopo essersi imbarcata sul postale della Hurtigruten, la nostra C5 Aircross 71°N Limited Edition ha poi superato i 66°33ʼ39” di latitudine nord, poggiando le sue gomme chiodate sul Circolo Polare Artico. Neve incessante e temperature di -16° ad accompagnarci lungo la costa, con sosta obbligata alle Isole Lofoten, la cui sconfinata bellezza è stata arricchita dallʼaurora boreale che si vede spesso in questa stagione. Infine viaggio lungo la E6 e quindi la E69, porta ufficiale verso Capo Nord.