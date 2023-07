La Renault Scenic prepara il suo futuro

Teniamo a mente la Renault Scenic Vision Concept e guardiamo le foto teaser divulgate dalla Casa francese per cercare di raccontare qualcosa del suo design. Non è facile, ma da quello che si intravede possiamo immaginare che le forme tondeggianti del passato siano state convertite a linee più spigolose. Si notano ampie superficie levigate oltre al classico frontale con mascherina ridotta al minimo (tipica delle elettriche) e luci diurne a sviluppo verticale, con una geometria simile a quella della nuova Clio. Il profilo della nuova Scenic è dominato da passaruota evidenti, dalle maniglie a filo con la carrozzeria e dal tetto che spiove verso il posteriore. Qui si scorge un lunotto molto piccolo, sopra al quale spunta lo spoiler, mentre i fanali posteriori si sviluppano in orizzontale e sono tagliati a metà dal portellone.

Con quali potenze verrà proposta?

Nascerà nello stabilimento ElectriCity di Renault a Douai, sulla stessa piattaforma (la CMF-EV) della sorella elettrica, più piccola, Renault Megane E-Tech (lunga 420 cm), sulla quale viene costruita anche la Nissan Ariya. Si tratta di un riferimento importante, soprattutto in questo momento in cui non abbiamo delle informazioni ufficiali. Ci si muove nel campo delle ipotesi, pertanto è immaginabile che la Renault Scenic E-Tech Electric possa condividere il powertrain con la Megane E-Tech, che in listino è presente con batterie da 40 kWh e 60 kWh e motori da 131 CV e 218 CV. Tuttavia, essendo più grande della Megane E-Tech, è probabile che la futura Scenic possa sfruttare anche le soluzioni tecniche della Nissan Ariya (quindi anche la trazione integrale?), che invece propone tagli da 63 kWh e 87 kWh con potenze di 218 CV, 242 CV, 306 CV e 394 CV. La nuova generazione della Renault Scenic debutterà sulle nostre strade nella metà del 2024.