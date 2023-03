È la nuova Fiat Panda 4x4?

Si può guidare a partire dai 16 anni

Giannini ha dichiarato che la Uso sarà disponibile in due versioni, oltre a una variante omologata come quadriciclo e quindi guidabile a partire dai 16 anni. Così il Brand romano passa momentaneamente dalle elaborazioni fatte con successo sulle auto con motore termico, alla produzione di particolari vetture elettriche. Questo interesse non le è mai mancato, infatti la Giannini si era già cimentata nella proposta di auto a emissioni zero, realizzando nel 1967 una Fiat 500 in esemplare unico. Nel 1991 invece, Giannini realizzo una Panda 4x4 a benzina…verrebbe da pensare che l’idea della Uso concept sia l’unione di questi due vecchi progetti.