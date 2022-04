La Mercedes blindata, cattive abitudini e lʼauto di Cartesio

Le nostre prospettive, i nostri punti di vista, persino le abitudini di consumo cambiano. Sui giornali si dà ampio spazio al boom di bunker ordinati nelle ultime settimane, così non passa inosservato un comunicato Mercedes sulla nuova poderosa Classe S blindata . Unʼauto che “soddisfa il massimo livello di protezione per veicoli a uso civile”, recita la nota della Casa di Stoccarda.

Dʼaccordo, le auto blindate si sono sempre fatte, sono al servizio di capi di Stato e di Governo, diplomatici, magistrati e top manager, il primo cliente di una Mercedes blindata fu lʼimperatore

Hirohito

Mercedes Classe S 680 Guard 4Matic

Costa 457.100 euro

Mi blindo e mʼincoraggio

nel 1935! Ma leggerlo in questi giorni fa un certo effetto, come se un poʼ ci riguardasse. La nuovapesa quasi 5 tonnellate, ha un motore 12 cilindri da oltre 600 CV e con un litro di benzina fa 5 chilometri, scaricando 442 g/km di CO2 (come 10 ibride plug-in!). Però è certificata per resistere alle cariche esplosive e ai fucili dʼassalto, i cristalli sono antiproiettile e antischeggia!, IVA esclusa.

Cartesio al volante

Altroconsumo

‒ Un guidatore su due con meno di 25 anni ammette di mandare o leggere messaggi sul telefonino mentre guida. E uno su due, di ogni età, fatica a mantenere la distanza di sicurezza. Si sa, lʼattrazione dei social è irresistibile ma pare che lo sia anche la macchina che abbiamo davanti. Quasi quasi la guida in stato di ebbrezza non è la cosa peggiore, soltanto il 13% ammette di guidare se ha bevuto troppo. Sono le ultime, desolanti notizie dal fronte della sicurezza stradale che ci arrivano da uno studio di, che ha intervistato più di 1.700 automobilisti sulle loro cattive abitudini.

Un automobilista su tre, appena ha la strada libera, supera i 70 km/h in città abitualmente e un altro 40% lo fa ogni tanto! Figurarsi in autostrada quanto siano rispettati i limiti, che ‒ ricordiamo ‒ non stanno lì a perseguitarci ma a darci piuttosto una maggiore protezione in caso dʼincidente. Il quale proprio perché si chiama “incidente” sfugge alla nostra volontà, e anche alla nostra presunzione di saper dominare gli eventi.

Riflettere un attimo prima e non rimuginare a lungo dopo è la prima “buona condotta”

Cogito ergo sum

di chi si mette al volante.

La beffa oltre il danno (assicurativo)

meglio puntare a un congruo risparmio sulla polizza RC Auto

primo

secondo

‒ Più che un rimborso, quasi inutile con spese correnti che lʼautomobilista sostiene anno per anno,o al limite a un prolungamento di questa. Nel 2020 il lockdown ha beffato due volte gli automobilisti:, perché tutti erano chiusi in casa e non si usava lʼauto, e quando si riaprì cʼerano le limitazioni agli spostamenti fuori Comune o da regione a regione;, perché con la mobilità ridotta sono crollati anche gli incidenti, e le compagnie assicuratrici hanno risparmiato un bel poʼ di soldini dai mancati risarcimenti. Eppure le polizze sono rimaste le stesse, chi aveva pagato il premio… peggio per lui!

Le associazioni dei consumatori però non ci stanno e chiedono che i guadagni extra delle società tornino a chi non ha potuto usare lʼautomobile. Lʼ

Ivass

stima che nel 2020 il risparmio

la polizza media in Italia è di 323 euro

Ania

limita i risparmi da lockdown a 2,1 miliardi di euro

Gentle drivers agreement cercasi