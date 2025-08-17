La Kimera EVO38 vista in California

Lo spirito e la filosofia che hanno guidato Luca Betti, Founder – CEO di Kimera Automoibili, e il suo team da sempre sono stati rivolti a dare priorità e attenzione a ciò che in un’automobile crea emozioni uniche, capaci di stimolare i sensi: la vista di un'estetica raffinata, dalle linee della carrozzeria e degli interni, a ogni dettaglio meccanico, il suono ricercato di un motore unico nel suo layout, il tatto di materiali lavorati artigianalmente uno a uno e perfino l’odore tipico e inconfondibile derivato da una vettura da corsa. Sono queste emozioni, la stimolazione dei sensi generata da automobili speciali, straordinarie e uniche che spingono un settore del mondo automotive che negli ultimi anni è in costante ascesa e che unisce collezionisti, addetti ai lavori e pubblico di tutto il mondo che si ritrova po in eventi dedicati e di successo come quello della settimana di Monterey, Carmel e Pebble Beach. In questa ottica ci fa piacere raccontare la Kimera EVO38 portata al debutto alla kermesse Californiana.