La follia del monopattino elettrico in autostrada

“Devo andare a un colloquio di lavoro, quindi prendo il monopattino ‒ elettrico e arrivo prima!” Un ragionamento che non fa una grinza, se non fosse per il fatto che per andare a quel colloquio di lavoro, il giovane ventenne ha imboccato lʼautostrada A14! Risultato: fermato dalla Polizia stradale e mezzo sequestrato!