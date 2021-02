La Finanza agisce in elettrico con Peugeot e-208

Una Peugeot e-208 in comodato gratuito e 30 con la formula del noleggio a lungo termine. La Guardia di Finanza cambia passo e per la sua mobilità ha scelto la gamma di veicoli elettrici Peugeot, a conferma della pluriennale collaborazione con la Casa del Leone.

La transizione energetica delle “Fiamme Gialle” è un tangibile segnale di modernità, perché la Peugeot e-208 è una efficiente e versatile 5 porte a trazione 100% elettrica. Lʼallestimento è stato curato da Focaccia Group e prevede la livrea d’ordinanza della Finanza, lampeggianti e micro LED integrati nella carrozzeria. Include, naturalmente, le dotazioni specifiche per il pattugliamento del territorio. Lʼequipaggiamento prevede uno scrittoio in materiale plastico ricavato nella cappelliera posteriore, con luce notturna, e davanti cʼè lo slot per il tablet che serve al dialogo con la Sala Operativa, oltre alla pulsantiera ergonomica per gestire i sistemi luminosi e acustici.

La Peugeot e-208 si ricarica in varie modalità, dalla presa domestica alla Wallbox fornita dal costruttore, ma anche presso le colonnine pubbliche in corrente alternata e continua. In quest’ultimo caso (CC), l’auto può essere collegata anche a fonti di ricarica da 100 kW, che consentono una ricarica allʼ80% delle batterie in soli 30 minuti. La cerimonia di consegna del primo esemplare alla Guardia di Finanza è avvenuta a Roma, presso il Comando Generale e alla presenza delle più alte cariche istituzionali del Corpo e di Peugeot Italia.