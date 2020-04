La Citroen C3 “brilla” di luce nuova

Il frontale cambia un poʼ ma quanto basta per esaltarlo nella sua posizione alta, che quasi nasconde il cofano motore. Il logo classico di Citroen ‒ il doppio chevron ‒ si raccorda con le luci diurne e ciò valorizza la larghezza della vettura, già la più ampia del segmento B. Di nuovo disegno anche i fendinebbia, i cui profili acquistano un tocco di colore e illuminano il disegno del paraurti. Sulla fiancata sono stati ridelineati i profili passaruota e sottoscocca, mentre su alcune versioni spiccano gli Airbump laterali, le protezioni che hanno fatto la fortuna della C4 Cactus. I cerchi da 16 e 17 pollici sono di nuovo disegno.

Lʼupgrade digitale rafforza lʼequipaggiamento degli interni. Lʼauto dispone di Touch Pad da 7 pollici per gestire le funzioni Connect Assist, anche per servizi di navigazione e chiamata dʼemergenza, oltre che per replicare il display del proprio smartphone. Evoluto il pacchetto di sicurezza, che comprende i maggiori ausili alla guida, incluso lʼESP di serie fin dal primo livello Live. In tutto sono 5 gli allestimenti, incluso il nuovo Origins per i modelli top di gamma. Le tinte di carrozzeria sono 7, tra cui le inedite Elixir Red e Spring Blue, e il tetto è disponibile in 4 varianti cromatiche. Arrivo previsto per la tarda primavera.