La cinese Chery arriva in Italia per espandersi in Europa

La strategia con la quale il costruttore cinese intende allargare i suoi affari nel Vecchio Continente si fonda soprattutto su due nuovi marchi e su una Suv di medie dimensioni, la Omoda 5, già pronta per essere venduta in Italia.

Ciò che è interessante, è che di questo grande numero, ben 451.000 unità sono state immatricolate fuori dai suoi confini nazionali. Ecco perchè risalta alla ribalta della cronaca la volontà del gruppo cinese di ampliare i suoi affari in Italia per allargarli in Europa.

Da noi Chery si conosce già Sappiamo che il nome Chery vi "ronza" nelle orecchie e vi diciamo perchè: nel nostro Paese molti modelli dell’italiana DR sono usciti dalle sue fabbriche, per cui molto spesso quando si parla del brand italiano ci si abbandona a una facile associazione con la casa cinese. Il fatto è che adesso Chery intende arrivare in Italia, per poi espandersi in Europa, in prima persona e per farlo ha creato due marchi appositamente per il nostro continente: Omoda (più giovanile) e Jaecoo (che guarda al mondo premium).

Primi obiettivi La strategia di Chery prevede di penetrare il terreno europeo almeno in 30 paesi, grazie all'operatività di nove filiali nazionali. Le prime due saranno quella italiana, con sede a Milano, e quella spagnola: nel nostro Paese l'avventura del gruppo cinese sarà seguita da 14 concessionari, che molto presto diventeranno 80 entro la fine del prossimo anno. Il primo modello con cui Chery sbarcherà in Italia è la Omoda 5, successivamente arriverà da noi anche la Jaecoo 7, un Suv di medie grandi dimensioni con maniglie a scomparsa e motore 1.6 turbo a benzina con potenze vicine ai 200 CV, affiancata anche da una variante plug-in. Il gruppo cinese ha dichiarato che, oltre alle Omoda e alle Jaecoo, avrà in poco più di un anno almeno 5 modelli da vendere nel mercato italiano, con una gamma che comprenderà auto più piccole, compatte e anche 100% elettriche.

Uno sguardo attento alla Omoda 5 Omoda 5 è lunga 4,5 metri, larga 1,83 metri, alta 1,59 metri e ha un passo di 2,63 metri. Il suo design è stato studiato per trasmettere dinamicità e robustezza; si giustifica così il suo anteriore con calandra grande e il montante D con finitura scura che fa sembrare sospeso il tetto. Internamente Chery dichiara uno spazio che fa utilizzo di materiali di buona qualità e di una tecnologia al passo con la concorrenza. Sono due gli schermi sulla plancia, uno racchiude la strumentazione davanti al guidatore, l’altro ospita l’infotainment con sistema Cerence ASR e connettività e un assistente vocale evoluto.

Ufficio stampa Omoda