Kymco AK550 ETS, lo scooterone super confortevole

Unʼoccasione dʼoro. Lʼobbligo di passare allo standard Euro 5 è stata per Kymco unʼopportunità per rendere il suo scooter top di gamma AK550 sempre più evoluto e ricco di equipaggiamenti. Prima dotazione fra tante, lʼadozione del nuovo sistema di controllo ETS dellʼacceleratore (Electronic Throttle System), che rende più omogenea ed efficiente lʼerogazione di potenza.

Il nuovo Kymco AK550 ETS si rinnova in tutto e per tutto. Lo scooterone accoglie nuove soluzioni cromatiche, come il color Sabbia Scalve Opaco, e nel design cambia la cornice centrale dello scudo interno, il musetto e il coperchio serbatoio, ora in nero lucido e perciò brillante e sportivo. I fari sono full LED, il cavalletto è doppio (centrale e laterale), il parabrezza è regolabile in altezza su due posizioni e gli specchietti retrovisori sono ritraibili e antiriflesso. Confermata la sella comoda a due piani e con schienale regolabile, come anche le manopole riscaldate, mentre il vano sottosella ad apertura elettrica è dotato di luce di cortesia orientabile e può accogliere un casco integrale.

Il motore è bicilindrico 4 tempi raffreddato ad acqua, con cilindrata di 550 cc sviluppa una potenza di 51 CV a 7.500 giri e una coppia massima di 52 Nm a 5.750 giri. Kymco AK550 ETS raggiunge la velocità di 160 km/h, pur consumando poco per la categoria: con un litro fa fino a 23 chilometri. Nella dotazione standard cʼè il sistema ABS a doppio canale Bosch 9.1, con cerchi a doppio disco da 270 mm di diametro allʼanteriore e disco singolo da 260 mm al posteriore, con pinze Brembo. Di serie anche il sistema di monitoraggio della pressione pneumatici (TPMS).

Il comfort dello scooterone è elevatissimo. Sella doppia a parte, il guidatore può contare su una strumentazione digitale full LCD, sullʼavviamento Keyless e sul sistema di gestione multimediale Noodoe Navigation, studiato per districarsi al meglio fra traffico, chiamate e messaggi. È fornito di serie con il download gratuito di una mappa. Infine non manca in uno dei vani portaoggetti la presa USB. Guidabile con patente A e, su richiesta, A2, Kymco AK550 ETS Euro 5 costa a listino 9.490 euro, ma è ora in promozione a 8.790 euro.