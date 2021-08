KTM 1290 SuperDuke RR, la “bestia” nuda

La naked più estrema che si possa immaginare. È la KTM 1290 Super Duke RR (Racing Replica), che la Casa di Mattinghofen produrrà in serie limitata di 500 esemplari . La “Bestia” come in gergo è definita la sontuosa Super Duke, monta il bicilindrico a V di 1.301 cc, capace di erogare 180 CV di potenza e ben 140 Nm di coppia .

KTM la definisce una moto “Ready-to-Race”, perché la 1290 Super Duke RR è a tutti gli effetti una moto da corsa, con le sospensioni agonistiche WP Apex Pro, soltanto che è “vestita” da fantastica hyper-naked stradale. Per la gioia degli innumerevoli fan del brand austriaco, sovrano nelle gare enduro e MX. Grazie allʼampio uso della fibra di carbonio, la special austriaca pesa soltanto 180 chilogrammi, cioè 9 kg in meno della versione standard e perciò è ancora più agile e performante. Il rapporto peso/potenza è infatti pari a 1:1, un cavallo per ogni chilo, un valore che non è dato riscontrare in giro su una moto stradale.

La nuova 1290 Super Duke RR si avvale dellʼacceleratore Quick-Turn, che riduce lʼangolo di apertura del polso e, così, assicura una risposta ancora più rapida in accelerazione. Fiore allʼocchiello sono poi il silenziatore Akrapovic in titanio con fondello in fibra di carbonio e gli pneumatici sportivi Michelin Power Cup2. La KTM 1290 Super Duke RR costa 25.690 euro.

