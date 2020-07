Kia XCeed Mild Hybrid, Plug-in e bifuel benzina GPL

Una gamma per soddisfare tutti! La XCeed Mild Hybrid (Mild Hybrid Start-Generator) si basa su un motore 1.6 a gasolio da 136 CV e lʼ“aiutino” di un motore elettrico a 48 Volt e 10 kW di potenza, che supporta il motore termico. La batteria è posta sotto il piano del bagagliaio e non toglie nulla né allʼabitacolo né al vano di carico da 380 litri. Questa versione è proposta sia con il nuovo cambio iMT Clutch by wire (che a motore spento lascia innestata lʼultima marcia in uso e la riprende appena si riparte), sia con lʼautomatico a doppia frizione e 7 marce.

La versione più innovativa è però quella alla “spina”, la XCeed Plug-in Hybrid, costruita in Europa (a Zilina, in Slovacchia) e basata sul sistema propulsivo della Kia Niro. Il motore termico è il 4 cilindri benzina da 1,6 litri, coadiuvato da una potente unità elettrica da 44,5 kW, alimentata da una batteria ai polimeri di litio da 8,9 kWh. Sviluppa la potenza di sistema di 141 CV ed è in grado di percorrere 54 km in modalità elettrica e a emissioni zero. Il cambio è a doppia frizione e 6 rapporti.

La terza proposta ibrida è più convenzionale al mercato italiano, la classica bifuel benzina e gpl. Il motore è il piccolo 1.0 turbo a iniezione diretta. Con le nuove motorizzazioni elettrificate, Kia propone anche lʼinedito livello di equipaggiamento High Tech, che andrà ad affiancare gli esistenti Urban, Style ed Evolution. Di serie le nuove Kia XCeed High Tech hanno il navigatore con schermo da 10,25 pollici, la connettività a bordo, il Supervision Cluster da 12,3 pollici e i sensori anteriori con Smart Parking Assist. Prezzi da 30.000 euro tondi, la versione Plug-in costa 37.750 euro.