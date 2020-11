Kia Sorento quarta generazione, inizia lʼera elettrificata

Kia ha presentato la quarta generazione di Sorento , il grande Suv che da 18 anni a questa parte ha sempre spuntato il miglior rapporto qualità/presso nel segmento D. Rinnovato nel design, ancora più grande, arriverà in Italia a inizio 2021 esclusivamente con lʼabitacolo a 7 posti e motorizzazioni ibride mild e plug-in.

Lungo 4,81 metri e largo 1,9 metri, nuovo Kia Sorento è un Suv oversize, capace di soddisfare ogni “voglia” in termini di spazio e funzionalità. È più grande di 10 millimetri, sia lunghezza che larghezza e altezza crescono infatti di quel centimetro che dà un impatto visivo di solidità e robustezza, ma soprattutto il passo aumenta di 35 mm, fino a 2,81 metri, e con esso cresce la spaziosità degli interni. La terza fila, con due comodi posti per passeggeri di tutte le taglie, promette di essere la più confortevole del mercato, con spazi per le gambe dei passeggeri aumentati su tutte e tre le file di sedili.

La quarta generazione di Sorento accoglie significative novità tecniche. Le più importanti consistono nelle sospensioni indipendenti e nellʼevoluto “Terrain Mode” che esalta la dinamicità delle versioni a trazione integrale (ma ci sono anche quelle a due ruote motrici). E poi cʼè la scelta ibrida con la nuova famiglia di motori “Smartstream”: in Italia vedremo il grande Suv soltanto in versione Mild Hybrid e Hybrid Plug-in. Per entrambe il motore termico è il 1.6 turbo benzina e lʼerogazione di potenza è pari, rispettivamente, a 230 e 265 CV. Nellʼibrida mild il motore elettrico sviluppa 44,2 kW di potenza.

Il pacco batteria è stato collocato sotto il sedile del passeggero anteriore, anziché del bagagliaio, e così sia le versioni mild hybrid che plug-in offrono oltre 800 litri di capacità nel vano bagagli con 5 passeggeri a bordo. A bordo è stato rivista completamente la strumentazione hi-tech: cʼè ora un quadro strumenti da 12,3 pollici gemellato al touch screen da 10,25 pollici per lʼinfotainment e la navigazione, così da creare un unico mega-schermo digitale. Le numerose funzioni del Sorento sono gestibili anche tramite i nuovi pulsanti touch ai lati dello schermo.

La connettività è ai massimi livelli. Sono compatibili gli smartphone Apple e Android e il Bluetooth permette di collegare due telefonini. Cʼè pure il vano per la ricarica wireless degli smartphone, inserito alla base della console centrale, e le prese Usb sono disponibili su tutte e tre le file di sedili. A richiesta è proposto un raffinato impianto audio Bose surround a 12 altoparlanti. I prezzi di nuovo Kia Sorento partono da 44.500 euro per la versione Business 2WD, ma con la promozione lancio scendono a 38.000 euro.

