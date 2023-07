Kia Sorento, le prime foto del restyling

Se la guardate nel frontale farete meno difficoltà a individuare ciò che di nuovo presenterà il restyling di metà vita nell’aspetto estetico della Sorento. Il muso è stato rivisto , ridisegnando i gruppi ottici a forma di "T" ma lo sguardo cattura l’attenzione anche per la firma luminosa completamente nuova, che va ad abbracciare la mascherina che sposta il logo Kia dalla nuova griglia al cofano motore. In definitiva, grazie anche alle nuove prese d’aria più generose, l’anteriore ha un aspetto decisamente più convincente e impostato. Vista di profilo e da dietro, il Suv coreano non mostra rifacimenti degni di nota, al posteriore non cambiano neppure i gruppi ottici che restano a sviluppo verticale ma ora hanno un piccolo segmento luminoso che unisce le luci principali. Sempre al posteriore, la scritta del modello è stata ingrandita e spostata in basso a sinistra.

ADAS e motori

Non sappiamo ancora nulla per quanto riguarda la presenza dei pacchetti tecnologici che sono inseriti nella dotazione di serie o comunque nell’offerta ADAS, però se facciamo riferimento alla cugina Hyundai Santa Fe, possiamo immaginare che la Sorento non sarà da meno. Non sono state divulgate informazioni ufficiali neppure per quanto riguarda le motorizzazioni in listino, che però immaginiamo saranno tutte elettrificate e rappresentate da un powertrain full hybrid da 230 CV (a due e a quattro ruote motrici) oppure da un’unità plug-in hybrid da 265 CV (con trazione integrale).