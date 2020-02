Kawasaki Z900, lʼevergreen sempre di tendenza

Ecco la nuova Z900, icona globale Ufficio stampa 1 di 44 Ufficio stampa 2 di 44 Ufficio stampa 3 di 44 Ufficio stampa 4 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 Ufficio stampa 10 di 44 Ufficio stampa 11 di 44 Ufficio stampa 12 di 44 Ufficio stampa 13 di 44 Ufficio stampa 14 di 44 Ufficio stampa 15 di 44 Ufficio stampa 16 di 44 Ufficio stampa 17 di 44 Ufficio stampa 18 di 44 Ufficio stampa 19 di 44 Ufficio stampa 20 di 44 Ufficio stampa 21 di 44 Ufficio stampa 22 di 44 Ufficio stampa 23 di 44 Ufficio stampa 24 di 44 Ufficio stampa 25 di 44 Ufficio stampa 26 di 44 Ufficio stampa 27 di 44 Ufficio stampa 28 di 44 Ufficio stampa 29 di 44 Ufficio stampa 30 di 44 Ufficio stampa 31 di 44 Ufficio stampa 32 di 44 Ufficio stampa 33 di 44 Ufficio stampa 34 di 44 Ufficio stampa 35 di 44 Ufficio stampa 36 di 44 Ufficio stampa 37 di 44 Ufficio stampa 38 di 44 Ufficio stampa 39 di 44 Ufficio stampa 40 di 44 Ufficio stampa 41 di 44 Ufficio stampa 42 di 44 Ufficio stampa 43 di 44 Ufficio stampa 44 di 44 leggi dopo slideshow ingrandisci

La Kawasaki Z900 è unʼicona universale delle due ruote. Il suo look vintage e la forza del motore 4 cilindri ne fanno unʼindistruttibile evergreen, sempre molto amata e sempre in grado di rinnovarsi. Come la versione 2020 che viene lanciata in questi giorni e proposta in promozione fino al 31 marzo.