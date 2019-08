Razionalità al volante 28 agosto 2019 09:05 Kamiq e Scala a metano, la campagna dʼautunno di Skoda In arrivo un piccolo Suv e la 5 porte a metano

Kamiq, terzo Suv della gamma, e la versione a metano della berlina 5 porte Scala , rinfoltiscono lʼofferta Skoda per lʼautunno. Due vetture a cavallo dei segmenti più popolari (tra B e C), per rafforzare i risultati della Casa boema, in forte ascesa in Europa. Con un bel bagagliaio da 400 litri, Kamiq va ad affiancare i più grandi e già affermati Suv Karoq e Kodiaq.

Le caratteristiche però sono alquanto differenti. Kamiq è un modello inedito ed è un poʼ azzardato definirlo Suv, per quelle caratteristiche stradali (e la trazione anteriore) che ne fanno una cittadina perfetta. Lungo 4,24 metri, Skoda Kamiq promette unʼagilità superiore per la guida in città, ma ha lʼassetto più alto di modelli quali Fabia e Scala e unʼabitabilità importante per 5 passeggeri. Elevati gli equipaggiamenti comfort e di sicurezza, racchiuse nel pacchetto “Simply Clever” di Skoda. Quanto a motorizzazioni, ci saranno i classici TSI turbo benzina e TDI turbodiesel, più una variante ibrida a metano, e proprio questa unisce Kamiq alla nuova Scala G-TEC.

