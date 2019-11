Juventus Women e Jeep, un legame tutto sportivo

Più di 50 milioni di appassionati seguono in Europa il calcio femminile , e la cosa bella è che il 49% sono uomini e il 51% donne. Il gentil sesso che gioca a pallone cattura dunque entrambi i generi, in TV e allo stadio. Quasi logico allora che i partner del movimento calcistico femminile siano gli stessi di quello maschile, come Jeep per Juventus Women .

Tgcom24 ha incontrato le giocatrici della Juventus a Balocco, il celebre circuito prove di Fiat. Qui le atlete hanno potuto provare tanti modelli Jeep, su strada e in fuoristrada: Renegade, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Wrangler, comprese le potenti versioni Trackhawk e SRT. A parlarci un poʼ del movimento calcistico femminile è Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women e della Nazionale che, la scorsa estate, ha conquistato i fan italiani arrivando ai quarti di finale del Campionato Mondiale.

Negli ultimi due anni il numero di calciatrici professioniste è cresciuto del 50% in Europa. In Italia però le donne giocano ancora poco al pallone: ci sono 25mila tesserate a fronte di 1,3 milioni nel Vecchio Continente. Il perché di questo gap ha tante ragioni, ma si sta riducendo anche per gli investimenti che stanno aumentando in questo sport. Jeep stessa è entrata con decisione nel settore, anche perché è un marchio sempre più apprezzato dalle donne, che oggi valgono il 20% della clientela.

La Juventus Women dʼaltronde vince con la casacca bianconera esattamente come gli uomini. È nata soltanto nel 2017 e da due anni vince in Italia. È il segno di unʼorganizzazione unica che sta dietro al progetto, con Jeep e FCA a sostenerlo con ambizione. A Balocco cʼè stata una giornata allʼinsegna della guida sportiva, avventurosa, in 4x4, ma ci saranno altri eventi che legheranno sempre più Jeep e le donne al volante. Esempio? La Wrangler scelta quale protagonista di Donnavventura 2020.