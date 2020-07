Jonway e lʼefficienza di due nuovi scooter elettrici

Andiamoli a scoprire i nuovi scooter elettrici dellʼazienda cinese. Bel design affilato, sellone lungo e ampio e la sicurezza di ruote da 14 pollici, i due modelli MJS-E e MJS-E Sport garantiscono una buona autonomia di marcia a emissioni zero e al tempo stesso una guida piacevole e confortevole. I due scooter dispongono, rispettivamente, di un motore in grado di erogare una potenza massima di 10 e 18,7 kW (più di 25 CV la Sport), per una velocità massima rispettiva di 110 e 130 km orari. La batteria che alimenta i propulsori elettrici è da 72V e 85Ah/6,7 kWh, permettendo così un’autonomia di marcia di 150 km per MJS-E e 110 km per la versione Sport.

Insomma i mezzi Jonway rappresentano una credibile ed efficiente soluzione di mobilità metropolitana, con un costo medio della ricarica di circa 1,70 euro. Tra le specifiche distintive dei due scooter ci sono poi i fari 100% Full Led, il cruscotto digitale elettronico, l’ampio vano sottosella, i vani porta oggetti con presa 12V e il telecomando che, con un semplice tasto, consente di accendere lo scooter senza utilizzare la chiave. Per la sicurezza spicca il sistema di frenata combinata (CBS), collegato al recupero di energia in frenata.

Due le colorazioni, nero o bianco, e prezzi di 6.699 euro per Jonway MJS-E e 7.299 per la versione Sport, Iva al 22% e franco concessionario inclusi. Per conoscere i concessionari della rete Italy2Volt cʼè il sito www.I2V.it e, per tutto il 2020, sarà possibile fruire dell’ecobonus pari al 30% di sconto sul prezzo di listino (tetto massimo di 3.000 Euro).