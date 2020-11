Jeep Wrangler Rubicon 392, lʼoffroad da sogno

Peccato non vederla in Europa. Premessa dʼobbligo, perché le immagini della super Wrangler che circolano in rete glissano sul fatto che la “steroidea” versione Rubicon 392 sarà unʼesclusiva del mercato nordamericano. Performante e straripante la super Jeep lo è per davvero, il fuoristrada più potente di sempre fra quelli della produzione di serie.

Tutto è oversize della Jeep Wrangler Rubicon 392: lʼaltezza da terra di 26 centimetri, la migliorata escursione delle sospensioni e la capacità di guadare corsi dʼacqua profondi fino a 82,5 centimetri. Non del tutto un anfibio, ma di certo il mezzo che sognano quelli che amano lʼavventura e la guida in fuoristrada. Gli ingegneri Jeep hanno messo alla prova la super Wrangler, che è in grado di affrontare salite e discese ripide in sicurezza e con il minimo intervento su acceleratore e freno. Risultato: supera angoli di attacco di 44,5 gradi, dossi di 22,6 gradi e angoli di uscita di 37,5 gradi.

Quattro ruote motrici, differenziali con bloccaggi elettronici, assali Dana super robusti, insomma tutto il know-how Jeep in fatto di offroad è presente, ma non solo. Wrangler Rubicon 392 è dotato anche di un motore che definire poderoso è poco! Si tratta di un V8 di cilindrata 6.400 cc che sviluppa 470 CV di potenza e 637 Nm di coppia, gestibili dalla trasmissione automatica a 8 marce TorqueFlite (con comandi al volante). Ne conseguono prestazioni da sportiva: da 0 a 100 km/h in poco più di 4 secondi e mezzo! Prestazioni che superano del 40% quelle della Wrangler Rubicon con motore V6 benzina.

Sospensioni e ammortizzatori sono chiaramente distintivi di questo modello, che monta cerchi da 17 pollici e pneumatici enormi da 33 pollici di serie! Un look che fa il paio con le possibilità dinamiche della super Jeep e lo si coglie anche in particolari quali il doppio scarico a quattro terminali e la presa d’aria sul cofano per il raffreddamento del motore V8. A definire poi la personalità di Wrangler Rubicon 392 sono le finiture color bronzo degli esterni.