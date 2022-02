Jeep Renegade e Compass e-Hybrid, senza spina lʼibrido è easy

Due passi avanti e uno dietro. La strategia Jeep sulla trazione elettrica prosegue , e dopo le versioni 4xe lanciate lo scorso anno e divenute le ibride plug-in più vendute dʼItalia, ecco che la gamma si allarga con le soluzioni mild hybrid . Saranno disponibili su Renegade e Compass e per la loro accessibilità (non vanno ricaricate) facilitano lʼapproccio degli automobilisti verso la nuova mobilità.

Le versioni e-Hybrid di Renegade e Compass poggiano sul motore termico, il 4 cilindri benzina turbo da 1,5 litri e 130 CV, e vi affiancano un motore elettrico a 48 V, che genera 15 kW di ulteriore potenza (20 CV) e 55 Nm di coppia, utili a trasmettere motricità alle ruote anche quando il motore termico è spento. Una soluzione di facile guidabilità per lʼautomobilista, che non deve cercare colonnine per la ricarica né preoccuparsi delle gravose batterie che alimentano il motore elettrico. Un comodo passo verso lʼelettrificazione, pur senza lʼimpegno della “ricaricabilità” tipico delle Phev (plug-in hybrid electric vehicles), cui fa il paio il pratico cambio a doppia frizione a 7 rapporti.

Il sistema ibrido delle versioni e-Hybrid di Renegade e Compass consente una propulsione completamente elettrica all’avvio, alle basse velocità, nelle manovre di parcheggio, per consumi ed emissioni ridotte di circa il 15% rispetto alle versioni benzina. Sul sistema frenante dei due Suv Jeep è montato l’Intelligent Brake System, che ottimizza la funzione “autorecharge” di frenata rigenerativa, recuperando il massimo di energia in fase di decelerazione. Non solo, ma i modelli e-Hybrid assicurano un’esperienza di guida versatile e rilassante, con numerose funzionalità denominate “EV Features”, tra cui la velocità di crociera (e-Coasting) in elettrico.

Tra queste “capacità” del moderno sistema ibrido cʼè anche lʼe-Launch, che permette al veicolo di partire con il solo ausilio del motore elettrico. E poi lo spunto con velocità da 0 km/h al regime di minimo del motore a benzina (e-Creeping), e ancora lʼe-Queueing che nel traffico in colonna e continui “stop&go” evita di sprecare inutilmente carburante. La connettività è gestita tramite il sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici su Renegade e da 10,1 pollici su Compass, con integrazione degli smartphone Apple e Android e il monitoraggio tramite l’app MY Uconnect.

Con il lancio di queste nuove varianti, Jeep fa esordire anche la serie speciale “Upland”, creata per marcare l’attenzione verso l’ambiente grazie all’utilizzo di materiali riciclati ed ecofriendly. Per questa serie è stata realizzata la livrea “Matter Azure” specifica, con il tetto nero a contrasto e cerchi in lega da 17 pollici su Renegade e da 18” su Compass). Disponibili in 4 allestimenti più la serie speciale Upland, Jeep Renegade e-Hybrid costa da 32.200 euro, Compass e-Hybrid da 36.200 euro.

