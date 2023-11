Jeep Avenger e-Hybrid arriva in Europa

Le specifiche della tecnologia / Parte 1 Il motore che alimenta la nuova Avenger e-Hybrid consente al guidatore di adottare la mobilità elettrica alle basse velocità, sfruttando la massima collaborazione del cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e-DCS6, abbinato al motore elettrico integrato. Allo stesso modo, il motore elettrico assicura maggiore efficienza e piacere di guida, consentendo al veicolo di viaggiare con il propulsore a combustione interna spento in situazioni particolari. Questa modalità è verificabile durante la guida in città a velocità inferiore a 30 km/h, arrivando a 1 km di autonomia in modalità 100% elettrica sui percorsi urbani ed extra-urbani in caso di guida regolare, o quando il conducente rilascia il pedale dell’acceleratore in condizioni stabili o in discesa anche in autostrada, a tutto vantaggio del risparmio di carburante. La tecnologia è coinvolta anche nel processo di iniezione del motore, facilitato da un motore elettrico con supporto Belt Starter Generator.

Le specifiche della tecnologia / Parte 2 Tutto ciò richiede la massima sinergia tra il propulsore a combustione a 3 cilindri da 1,2 litri, in grado di erogare 100 CV di potenza e una coppia di 205 Nm, la batteria agli ioni di litio da 48 volt e il cambio a doppia frizione e 6 rapporti, con la scatola del cambio che alloggia un motore elettrico da 21 kW (che eroga una coppia di 55 Nm), un inverter e la centralina della trasmissione, che operano insieme per garantire la massima compattezza ed efficienza. L'energia elettrica aggiuntiva aumenta la coppia ai bassi regimi e si adopera per garantire una partenza silenziosa e reattiva. La modalità "elettrico puro" è utile anche per la funzione e-Creeping, poiché consente una serie di brevi spostamenti in avanti senza l'uso dell'acceleratore, recando dei vantaggi in situazioni simili agli ingorghi stradali (modalità e-Queueing). Con la tecnologia MHEV il recupero dell'energia avviene durante la decelerazione e permette la ricarica automatica attraverso la frenata rigenerativa, eliminando la necessità di ricorrere a una fonte esterna.

Le novità oltre la tecnica Tra le caratteristiche che contraddistinguono la nuova Avenger e-Hybrid c'è il tetto apribile Open-Air Sky Roof, ma anche il sedile del conducente motorizzato, dotato di funzione massaggiante e rivestito di materiale in pelle. Sulla carrozzeria spicca un badge distintivo e dedicato, mentre in abitacolo è possibile avere un display e-Hybrid da 7" che fornisce informazioni sulla tecnologia MHEV e la dinamica di guida, oppure optare per il display e-Hybrid da 10,25". Sulla gamma Avenger sono disponibili anche due nuovi pacchetti servizi connessi: il pacchetto Connect ONE, che fornisce assistenza e sicurezza in caso di necessità e il pacchetto Connect PLUS, che offre un ampio ventaglio di servizi connessi incentrati principalmente sulla navigazione.