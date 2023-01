Jeep Avenger 4x4 debutterà nel 2024

Così, sebbene l’Avenger sia una Suv compatta 100% elettrica, ha già il destino segnato come le sorelle più grandi. Si era capito qualcosa dopo i veli tolti alla Jeep 4xe Concept, ma ora è arrivato l’annuncio ufficiale dalla voce autorevole di Antonella Bruno, numero uno delle strategie di Jeep in Europa, riportato sulle pagine di AutoExpress: il debutto della Avenger 4x4 “sarà nel 2024”.

Jeep Avenger 4x4: quali caratteristiche avrà? - La B-Suv a batteria di Jeep è nata su una piattaforma strategica (evoluzione della Cmp di Stellantis), in grado di accogliere l’arrivo di un secondo motore di trazione. Per questo è ipotizzabile che la Avenger diventerà 4x4 grazie all’aggiunta di un’unità elettrica al posteriore, ma non si hanno comunicazioni ufficiali in merito alla natura del sistema propulsivo della versione integrale. Il dubbio è se sarà elettrico oppure ibrido. Rileggendo l’intervista della Bruno su AutoExpress, effettivamente sembra possibile sulla Avenger 4x4 la presenza di una motorizzazione non solo elettrica. Se ripensiamo alla Jeep Avenger 4xe Concept e ci soffermiamo soltanto sul "4Xe" sappiamo che si tratta della sigla che identifica le Jeep ibride plug-in…non resta che attendere ulteriori comunicazioni del Brand americano.

Le motorizzazioni della Jeep Avenger - Fresca vincitrice del Car of the Year 2023, lasciandosi alle spalle, tra le altre, la Volkswagen ID. Buzz e la Nissan Ariya, Jeep Avenger al momento è sul mercato con la trazione anteriore e in versione totalmente elettrica, mossa da un motore da 156 CV e 261 Nm di coppia alimentato da un pacco batterie da 54 kWh, in grado di offrire un’autonomia dichiarata di circa 400 km. In Europa però soltanto in due Paesi, Italia e Spagna, è possibile acquistare la Avenger con motore endotermico, rappresentato dal 1.2 turbo benzina da 101 CV abbinato a un cambio manuale a sei marce.