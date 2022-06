Incentivi auto, lʼesclusione discriminatoria del noleggio a lungo termine

No, lui no! Per ottenere gli incentivi e sostituire la vecchia auto con una nuova, il comparto NLT non va bene. “ Eh no, ho detto no! ”, ripeteva ossessivamente Gigi Proietti in un celebre spot televisivo degli anni 70, quando lʼattore mise la sua faccia per difendere col No la legge sul divorzio nel primo referendum dellʼItalia repubblicana.

Il nuovo decreto incentivi varato dal Governo per risollevare il mercato dellʼauto ammette infatti lʼagevolazione per chi compra lʼauto, per chi la prende in leasing ma non per chi la prende a noleggio di lungo termine. Una punizione bella e buona per le aziende che hanno flotte e per chi sceglie questa formula per avere sempre auto nuove e “upgrade” in tema di normative sulla circolazione. Lʼ

Aniasa

presenta un esposto allʼAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato

‒ lʼassociazione di Confindustria che riunisce le società di autonoleggio ‒ non ci sta, lʼha sempre detto e ora, lʼAntitrust.

Per lʼAniasa il noleggio a lungo termine subisce una vera

discriminazione

Alberto Viano, presidente di Aniasa

e manco si capisce perché, visto che è la prima volta che questo comparto viene escluso dalla platea dei beneficiari. “Il Decreto così come è configurato orienta fortemente la domanda di acquisto dei veicoli, con una grave distorsione della concorrenza a scapito degli operatori di mercato ‒ ha detto‒ ma soprattutto dei consumatori privati, che in questa fase di transizione ecologica vedono pregiudicata la possibilità di utilizzare il noleggio per avvicinarsi, a costi accessibili, a nuovi veicoli ibridi ed elettrici”.

È risaputo, infatti, che il ricambio continuo di veicoli da parte delle aziende di autonoleggio favorisce lʼapprodo alle nuove forme di mobilità elettrificata. Oggi

queste aziende immatricolano per il 47% vetture ibride plug-in e per il 30% elettriche pure

, lasciando alle motorizzazioni termiche le briciole. Il tasso di rotazione del parco auto di unʼazienda NLT è di 4 anni, contro gli 11 anni e mezzo di un cliente privato. Ecco allora che per un automobilista il noleggio a lungo termine è una soluzione comoda per scoprire lʼauto ricaricabile, prima semmai di acquistarla in proprio.