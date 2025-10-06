Incentivi: Audi li cavalca con la Q4 e-tron Custom edition

Prima di arrivare a parlare del listino e del prezzo con incentivi, vediamo insieme cosa offre di serie la Q4 e-tron Custom edition. Esternamente si lascia riconoscere per i cerchi in lega da 19”, i sensori luce/pioggia, le luci anteriori e posteriori a Led, i vetri posteriori oscurati e gli specchietti elettrici (non ripiegabili). In abitacolo invece ci sono i sedili anteriori riscaldati, la strumentazione digitale da 10,25” e infotainment connesso da 11,6”, la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica a induzione per gli smartphone, la telecamera e i sensori di parcheggio con assistente alle manovre oltre al climatizzatore automatico e al portellone ad apertura elettrica. Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida ci sono, oltre a quelli obbligatori, il cruise control adattivo e la frenata d’emergenza nelle svolte e in retromarcia (optional la richiesta della guida assistita di Livello 2).