Incentivi: Audi li cavalca con la Q4 e-tron Custom edition

Possiamo definirlo un modello a portata di incentivi auto. Ecco i particolari della Q4 e-tron 40 Custom Edition.
© Ufficio stampa Audi
È uno di quei casi in cui si può definire un'automobile costruita su misura per raggiungere un obiettivo. Motivo per cui vi raccontiamo la Q4 e-tron Custom edition, allestimento entry level che permette di accedere agli incentivi statali e allo sconto massimo di 11.000 euro, là dove confluiscono tutti i requisiti richiesti.
Prima di arrivare a parlare del listino e del prezzo con incentivi, vediamo insieme cosa offre di serie la Q4 e-tron Custom edition. Esternamente si lascia riconoscere per i cerchi in lega da 19”, i sensori luce/pioggia, le luci anteriori e posteriori a Led, i vetri posteriori oscurati e gli specchietti elettrici (non ripiegabili). In abitacolo invece ci sono i sedili anteriori riscaldati, la strumentazione digitale da 10,25” e infotainment connesso da 11,6”, la connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica a induzione per gli smartphone, la telecamera e i sensori di parcheggio con assistente alle manovre oltre al climatizzatore automatico e al portellone ad apertura elettrica. Per quanto riguarda i dispositivi di assistenza alla guida ci sono, oltre a quelli obbligatori, il cruise control adattivo e la frenata d’emergenza nelle svolte e in retromarcia (optional la richiesta della guida assistita di Livello 2).
© Ufficio stampa Audi
La Custom Edition è mossa dal powertrain della Q4 40 e-tron con il motore elettrico posteriore capace di 204 CV e con una batteria da 63 kWh che consente un’autonomia massima dichiarata di 411 km nel ciclo WLTP. Lato ricarica, in corrente continua e fino a 165 kW, si può incrementare il range di carica elettrica dal 10% all’80% in 24 minuti, collegando la vettura a colonnine ad alta potenza. Il cliente che acquista la Custom edition potrà comunque richiedere i pacchetti Business Advanced ed S line, una possibilità che consente di arricchire l'allestimento della Q4 e-tron ma senza inizialmente perdere l'accesso agli incentivi (va ricordato che i limiti previsti dagli incentivi si applicano solo al prezzo di listino base, escludendo gli optional).
© Ufficio stampa Audi
Ancor prima di informarvi sul prezzo della Q4 e-tron Custom edition vi sintetizziamo nuovamente i requisiti per poter accedere al nuovo Ecobonus 2025: 1) bisogna essere residenti all’interno delle aree urbane funzionali (da 50.000 abitanti in su); 2) avere una vecchia vettura (fino a Euro 5) da rottamare; 3) l’auto elettrica da acquistare non deve costare più di 35 mila euro più IVA (42.700 euro). Come si calcola l’Ecobonus? Si riceverà un contributo di 11.000 euro se si ha un ISEE fino a 30.000 euro o 9.000 euro con ISEE tra 30.000 e 40.000 euro. Tornando alla Q4 e-tron Custom edition, il prezzo è di 42.690 euro: il resto dei calcoli li lasciamo a voi.
(di Francesco Parente)
Commenti (0)