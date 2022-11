In sella a una maxi BMW R, con motore boxer affidabile e sicuro

Per piacere di guida, comfort, affidabilità. Attorno al suo formidabile bicilindrico boxer di 1.254 cc e 136 CV, ora Euro 5 , BMW Motorrad ha creato una gamma di viaggiatrici senza paura, come le R 1250 RS e R 1250 R , oggi rinnovate e ancora più ricche dal punto di vista degli equipaggiamenti.



Entrambe le moto dispongono della tecnologia BMW ShiftCam, che consente al motore boxer la variazione della fasatura e dellʼalzata delle valvole sul lato di aspirazione, offrendo una potenza poderosa e una fluidità dʼerogazione a qualsiasi regime. Queste grandi moto turistiche amano affrontare lunghi viaggi, anche in condizioni estreme, così ecco nella dotazione di serie il Controllo dinamico della trazione (DTC), ma anche la nuova modalità di guida ECO per gestire a costi più contenuti il viaggio. Di serie anche un sistema di frenata combinata che include lʼIntegral ABS Pro (parzialmente integrale) e il Dynamic Brake Control. Opzionale è invece il controllo della coppia motore (MSR).

La nuova BMW R 1250 RS offre di serie due diverse prese di corrente: quella classica da 12 volt e una presa USB-A con alimentazione a 5 volt, che serve a ricaricare uno smartphone durante la guida collegando un cavo adattatore. Attivando la modalità ECO, il display a colori TFT visualizza lʼefficienza nella riga di stato superiore. La moto è disponibile anche nella versione R 1250 RS Adventure, che è equipaggiata con lʼopzionale Riding Modes Pro. I prezzi della Sport Tourer bavarese partono da 17.050 euro.

La nuova BMW R 1250 R è una Roadster, più adatta ai puristi della strada per il suo look snello e gentile che dà lʼidea dellʼagilità. Motore e dotazioni tecniche sono identici alla RS, con il plus di stile di un bel faro full LED con luce di svolta adattiva in curva (optional) e frecce a LED di nuova concezione, mentre la luce di marcia diurna è di serie. Altro optional di qualità, e da richiedere immediatamente su entrambe le moto, è il sistema di riscaldamento della sella per il pilota e il passeggero, che aumenta notevolmente il comfort quando le temperature sono basse. La R 1250 R Roadster costa da 16.480 euro.